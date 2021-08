Il Napoli non ha ancora messo a segno nessuna operazione di mercato. Il club azzurro si muove con troppa cautela, aspetta le cessioni per poter intervenire in entrata. L’edizione odierna del Corriere dello sport, sul calciomercato del Napoli scrive: ”

“Cristiano Giuntoli continua a tenere vivi i contatti per i vari obiettivi di mercato, con l’intenzione di intervenire quando i tempi saranno maturi“.

Il quotidiano sportivo aggiunge ulteriori dettagli: “Per la sinistra, in basso, Reinildo Mandava, ha superato Emerson Palmieri, nelle preferenze del ds partenopeo. Più defilato Tsimikas. A centrocampo restano caldi i nomi di Berge e Bakayoko. Se dovesse spalancarsi un’occasione per il centrale difensivo, andrebbe verificata la situazione del giovane Hincapie, per il quale si è mosso (e seriamente) il Bayer Leverkusen. Servirà pazienza e confidare nel last minute. Le antenne sono dritte e il Napoli non vuole farsi trovare impreparato”.