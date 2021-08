Grafico – Napoli su Estupinan: è tra i migliori della Copa America

Il Napoli ha chiesto ufficialmente Pervis Estupinan al Villareal. Il club spagnolo ha tre terzini di ruolo e valuta di cedere l’esterno dell’Ecuador, reduce da un’ottima Copa Ameica. Il giocatore è stato inserito tra i migliori undici della competizione continentale vinta dall’Argentina di Lionel Messi. Estupinan, nel grafico ufficiale della Copa America, viene schierato in un 4-3-3 in una formazione in cui figurano grandissimi calciatori come Neymar e Messi. I contatti tra il Napoli ed il Villareal vanno avanti anche in queste ore, con De Laurentiis che ha deciso la formula con cui vuole acquistare il giocatore.

⚽ 🙌 ¡El 11 ideal! Así quedó el equipo conformado por el Grupo de Estudio Técnico de la CONMEBOL ⚽ 🙌 O 11 ideal! É assim que ficou a equipe conformada pelo Grupo de Estudo Técnico da CONMEBOL #VibraElContinente #VibraOContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/ao5vQCLUNN — Copa América (@CopaAmerica) July 13, 2021