Il PSG non molla koulibaly. Il club parigino dopo l’acquisto di Messi e di Sergio Ramos vuole anche il fortissimo centrale del Napoli. Il ds Leonardo non ha mai mollato la pista che porta al difensore senegalese. nonostante il veto posto da Spalletti, De Laurentiis difronte ad una grande offerta ha ammesso pubblicamente che cederebbe chiunque. Il Paris Saint-Germain vuole regalare l’ennesimo rinforzo a Mauricio Pochettino e Koulibaly sarebbe il giocatore ideale per blindare la difesa del club francese. Secondo quanto trapela dalla Francia il PSG, sarebbe in continuo contatto con l’agente di koulibaly in vista di una possibile offerta al club di De Laurentiis.

Koulibaly al PSG, aggiornamenti di mercato dalla Francia

Santi Aouna, giornalista di Footmercato, su twitter ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa:

“Altri incontri hanno avuto luogo tra il Paris Saint-Germain e Fali Ramadani, rappresentante del calciatore. Le parti hanno fatto buoni progressi su una bozza di contratto. Sono avvenuti contatti anche con lo stesso Napoli, ma al momento non si attendono nuovi sviluppi prima della metà della prossima settimana”.

🚨Info: D’autres RDV ont eu lieu entre le #PSG et Fali Ramadani, représentant de Kalidou Koulibaly 🇸🇳. Les deux parties ont bien avancé sur les contours d’un contrat. Des échanges ont également eu lieu avec #Naples. Pas d’évolution supplémentaire depuis le milieu de la semaine. https://t.co/6U5QP0IQah pic.twitter.com/45PLe5sWok — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 7, 2021

