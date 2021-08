Spalletti pensa anche al 4-3-3. Il tecnico vuole un Napoli totale, capace di cambiare pelle durante la partita. Modulo di partenza 4-2-3-1 ma in corsa si andrà spesso con la difesa a 3 e con gli esterni offensivi più dentro al campo a ricevere palloni puliti per puntare l’area avversaria. Nelle idee di Spalletti il perno centrale del 4-3-3 dovrà essere Lobotka.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con Demme k.o il centrocampista polacco è l’uomo di equilibrio.

“Qualcosa è cambiato nelle intenzioni iniziali di Spalletti L’infortunio di Diego Demme gli ha imposto di rivedere un po’ la questione tattica. Senza il tedesco potrebbe schierare Stanislav Lobotka al fianco di Fabian Ruiz, nella mediana a due. Ma negli ultimi allenamenti, ha provato il 4-3-3 con l’arretramento di Zielinski sulla linea dei centrocampisti. E dovrebbe essere questo lo schema iniziale contro l’Ascoli, oggi pomeriggio, con Fabian Ruiz mezzo destro, Lobotka centrale e il nazionale polacco mezzo sinistro. Davanti a loro tre agirà il tridente offensivo con Politano, Osimhen e Insigne. Nelle esercitazioni, pare che tutto funzioni e le ultime due amichevoli precampionato dovrebbero darne la conferma”.

IL 4-3-3 DI SPALLETTI

“Il 4-2-3-1, è soltanto rimandato a quando l’allenatore avrà a disposizione un mediano in grado di dare equilibrio al gioco e di saper agire dinanzi alla difesa. Spalletti lavora sul 4-3-3 senza accantonare altre idee. Soluzioni diverse, che dovrebbero consentire al tecnico di schierare una formazione duttile, in grado di modificarsi tatticamente nel corso della gara. Il precampionato è agli sgoccioli, mancano appena due settimane al via della Serie A. Il Napoli è pronto a misurarsi per gli obiettivi che contano”.

NAPOLI, OBBIETTIVO SCUDETTO

“Spalletti ha parlato di Champions League, ma ha anche sottolineato la competitività del suo Napoli per qualcosa che va oltre il traguardo dichiarato. Parlare di scudetto può sembrare azzardato, ma il tecnico è convinto che con un paio di rinforzi, chiesti a De Laurentiis, l’impresa potrebbe anche riuscire”.