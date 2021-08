Napoli-Ascoli- c’è anche la Curva A: messaggio a De Laurentiis e la squadra

Sarà presente anche una delegazione della Curva A all’amichevole Napoli-Ascoli. Una rappresentanza di tifosi organizzati partenopei sarà al Patini per seguire gli azzurri ma anche per lanciare un messaggio alla squadra di Luciano Spalletti. La conclusione della scorsa stagione ha lasciato l’amaro in bocca a tutti e le difficoltà economiche di questo calciomercato creano scoramento. Nonostante tutto i tifosi credono nella squadra, ma soprattutto chiedono grande impegno ai giocatori ed alla società. Ecco quanto scrive Il Mattino:

Oggi, poi, è attesa anche una delegazione della curva A che per la prima volta in stagione farà sentire la propria vicinanza alla squadra. Nessuna contestazione, sia chiaro, ma un gesto chiaro per far capire alla squadra e alla dirigenza che le aspettative saranno alte anche per l’annata 2021-22.

Il Napoli giocherà oggi la prima delle due amichevoli a Castel di Sangro, prima di affrontare il primo match di campionato con il Venezia. I tifosi della Curva A saranno presenti sugli spalti per caricare gli azzurri, dopo un anno in cui non hanno potuto mettere piede all’interno dello stadio. Lo stesso Spalletti ha invocato più volte la vicinanza dei supporters partenopei, fondamentale per aiutare i giocatori nei momenti difficili. Ma la presenza dei tifosi deve essere un monito anche per la società. Perché più volte durante l’estate si è fatto riferimento a Napoli-Verona, con alcuni striscioni piazzati in città. I tifosi non hanno ancora dimenticato.