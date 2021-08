Estupinan: il Napoli fa sul serio, ci sono altri due club

Calciomercato Napoli, con l’interesse concreto per Pervis Estupinan. Gli azzurri hanno messo gli occhi sul calciatore che è stato inserito nella migliore formazione dell’ultima Copa America. Cristiano Giuntoli sa che il Villareal, proprietaria del cartellino del giocatore, ha tre terzini sinistri e quindi potrebbe cederne uno, ancora meglio se in prestito. Il Napoli si è messo in file per Estupinan ma ci sono anche altre due club che seguono il calciatore. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport:

Le tracce di un’idea riempiono un mercato vuoto per un po’, agitano acque chete e poi, tra gli echi diffusi, annunciano un braccio di ferro che potrebbe durare anche lo spazio d’un mattino: Giuntoli ha sondato, come sta facendo in queste giornate vissute a Castel di Sangro, a bordo campo o in albergo, con un cellulare perennemente incollato alle orecchie, ma per il momento sono chiacchierate che servono per candidarsi ad un prestito. Estupiñán gioca in Spagna, nel Villarreal, conoscere Napoli da dentro – per lui – non sarebbe un problema, basterebbe chiedere a Raul Albiol che gli è compagno di squadra, e però ha anche il West Ham che bussa e si informa e si candida per un eventuale approfondimento. E in Inghilterra, come si vede, problemi economici non sembra ne abbiano.