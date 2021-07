koulibaly al centro del mercato del Napoli. Luciano Spalletti preme per la permanenza del difensore senegalese, ma le esigenze di cassa del Napoli,hanno la priorità anche sulle catene invocate dal tecnico azzurro. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del corriere dello Sport, il PSG potrebbe farsi vivo con De laurentiis, per Koulibaly.

“Fali Ramadani, agente di Koulibaly ha incontrato il PSG. I problemi muscolari hanno rinviato ancora l’esordio di Ramos con i parigini, che in difesa pur avendo ancora Marquinhos e Kimpembe, pensano anche al difensore del Napoli. Ramadani ha chiamato Leonardo informandolo della richiesta di De Laurentiis per Koulibaly. La base d’asta parte da 50 milioni, il patron non svende i suoi giocatori.

Koulibaly, 30 anni, è un giocatore che piace a tutti, in primis a spalletti, il difensore in ritiro con il Napoli è l’idolo dei tifosi, fosse per lui resterebbe ancora a Napoli, lavora in silenzio agli ordini del tecnico. Il futuro è ancora incerto, il Napoli ha bisogno di fare cassa e Koulibaly insieme a Fabian potrebbe essere sacrificato. tutto dipende dall’offerta. PSG avvisato”.

