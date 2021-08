Summit di mercato in casa Napoli. A De Laurentiis, Spalletti e Giuntoli con ogni probabilità si unirà anche Chiavelli, l’uomo dei contratti. Questa settimana sarà quella decisiva per le cessioni. Il Napoli deve sfoltire la rosa e tra prestiti e cessioni a titolo definitivo può ricavare un buon tesoretto. Ma messo da parte l’obiettivo principale, quello delle cessioni, il club si può concentrare anche sugli acquisti.

SUMMIT DI MERCATO IN CASA NAPOLI

“Aurelio De Laurentiis ha seguito tutta la partita dalla tribuna. Ha potuto constatare quanto sia necessario ingaggiare un esterno sinistro mancino e un metodista. Difesa e centrocampo vanno sistemati, a differenza dell’attacco dove l’allenatore ha a disposizione più soluzioni e più scelte”.

“Nelle prossime ore è in programma un incontro a quattro tra il presidente, l’allenatore, Giuntoli e Chiavelli, l’amministratore delegato del club. Il conclave sarà necessario per fare un punto sulle strategie da adottare per cercare di assicurarsi uno tra Emerson Palmieri e Reinildo per la fascia mancina, e Berge per il centrocampo. Il tempo stringe e sotto certi aspetti, il Napoli non è ancora riuscito a colmare quelle lacune che si porta dietro da almeno due stagioni”.

OTTO CESSIONI

Il quotidiano sportivo, parla anche delle cessioni in casa Napoli.

“Ne mancherebbero due (un centrocampista e un terzino) ma non sembra esserci fretta o semplicemente non ci sono ancora le condizioni necessarie per rinforzare l’organico a disposizione di Spalletti. Qualcuno arriverà ma questa è la settimana delle uscite. Dopo Ciciretti al Pordenone, nei prossimi giorni toccherà a Contini, Folorunsho e poi a Tutino, Gaetano, Luperto, Machach, Palmiero, Zedadka. Sono tutti in procinto di andarsene mentre”.

