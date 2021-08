Rinnovo Insigne: niente assilli, De Laurentiis è sereno

Rinnovo Lorenzo Insigne, il Napoli non ha trovato ancora l’accordo con il suo capitano. Il calciatore ha segnato subito contro l’Ascoli, con De Laurentiis a guardarlo dalla tribuna. Fino ad ora i rapporti sono rimasti freddi ed all’orizzonte non ci sono schiarite. Possibile che si vada ancora avanti con questo modo di fare, attendendo tempi migliori per intavolare una trattativa che possa soddisfare entrambe le parti.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla trattativa per il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne:

Il resto, è routine da ritiro, senza l’assillo di dover rinnovare adesso ma eventualmente di farlo quando sarà giusto accomodarsi – lui, il suo manager Pisacane e Adl – intorno ad un tavolo per guardarsi dentro e per svelarsi, senza più strategie e quindi a carte rigorosamente scoperte. Il divario è nelle voci che vengono sparse, in un gioco delle parti che appartiene a questo calcio e ad una trattativa divenuta complessa perché tardiva, nella quale farà fede ogni dettaglio: la durata del contratto, la «consistenza» dello stesso, il desiderio di chi vorrebbe regalarsi una maglia per la vita ma vedendo riconosciuto il proprio valore tecnico e pure quello umano, le difficoltà di un mondo che intanto è cambiato e che con la siccità di una crisi internazionale scatenata dal Covid ha inaridito e quasi prosciugato i bilanci. Dinnanzi a quel faldone definito rinnovo, restano, in un conto alla rovescia che comunque a modo suo incide altrettanto silenziosamente, 325 giorni ancora: si scoprirà, se in questo caso, il tempo sarà stato un galantuomo ed avrà risistemato ogni cosa, anche la penna per firmare.