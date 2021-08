Repubblica – Corsa Scudetto, attenti alla sorpresa Napoli

La corsa scudetto in Serie A si fa avvincente. L’Inter è in fase di smobilitazione me resta competitiva, la Juventus resta solidissima. Roma e Milan si sono rinforzate e la Lazio di Sarri incuriosisce. Secondo Repubblica il Napoli di Spalletti può essere una delle sorprese del prossimo campionato. Fino ad ora ha mantenuto intatto l’organico, ma soprattutto ha preso in panchina un allenatore che sa bene come guidare la propria nave. Ecco quanto scrive Repubblica:

Con Juve e Inter ossidate, chi può essere la sorpresa del 2020? La matura conduzione di Spalletti è un elemento di novità interessante. Eliminerà i difetti apparsi anche ieri, quando la squadra dopo 20 buoni minuti è ricaduta sui vecchi schemi asfissiando Osimhen nel 4-2-3-1. Ha subito liberato dai controlli stretti i tre mediani (Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski) con un 4-1-4-1 e un più vivace di Insigne.

La vittoria con l’Ascoli ha lasciato sul campo qualche dubbio, questo è sicuro. Ma va ricordato che in campo sono scesi giocatori che erano arrivati da pochissimo alle dipendenze di Spalletti. Insigne, Fabian Ruiz, Di Lorenzo, sono calciatori che devono ancora inserirsi negli schemi ed hanno anche pochi allenamenti nelle gambe. Insomma il Napoli incuriosisce molto e se De Laurentiis dovesse decidersi a fare qualche acquisto magari potrebbe avere qualche chance in più per la corsa scudetto.

Leggi anche: