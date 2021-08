Napoli: Estupinan solo ad una condizione, Hincapie pericolo Bayer

Cercasi terzino sinistro per il Napoli: è questo l’obiettivo principale del mercato. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di Estpuinan, calciatore del Villareal che piace molto agli azzurri ed inserito tra i migliori 11 della Copa America. Il Napoli lo vuole in prestito ed è questo il vero problema. Anche perché da Corriere dello Sport arriva la conferma di un interesse anche del West Ham per Estupinan. Il Napoli ha chance di arrivare al giocatore se il club inglese, con molta più disponibilità economica, deciderà di non affondare il colpo, altrimenti dovrà desistere. La società non ne farebbe un dramma, anche perché l’obiettivo principale Emerson Palmieri non è ancora sfumato.

Napoli su Hincapie: ultime notizie

Hincapie del Taelleres è un altro obiettivo della società azzurra che dopo aver salutato Maksimovic ha un buco in difesa. Tenendo in organico Zanoli il Napoli può pensare di adattare, quando serve, Di Lorenzo centrale ed avrebbe comunque due esterni di difesa dato che c’è ancora Malcuit. Il Napoli, però, fa un pensiero per Hincapie anche se c’è da battere la concorrenza del Bayer Leverkusen. Gli intrecci non mancano e tocca al Napoli sbrogliare la matassa e cercare di portare a casa qualche risultato sul calciomercato.