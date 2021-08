Corbo su De Laurentiis: “E’ ancora un visionario o vuole solo navigare a mezz’aria?”

Il Napoli pronto a lanciarsi sul mercato in entrata. La settimana decisiva per le cessioni sta cominciando e questo apre le porte a qualche trattativa in entrata. Agli azzurri serve un eterno mancino ed un centrocampista centrale, anche perché Ghoulam non offre garanzie fisiche, mentre il centrocampo è organo di Bakayoko tornato al Chelsea Demme infortunato. Fino ad ora De Laurentiis ha tentennato perché convinto di dover per prima cosa cedere e salvaguardare il bilancio societario, orfano per il secondo anno consecutivo, dei 50 milioni derivati dalla partecipazione alla Champions League.

Antonio Corbo ritorna sulla fase di stallo del Napoli di De Laurentiis:

Questo scenario chiama il Napoli a un piano industriale nuovo. Scrivere o leggere che De Laurentiis vuol tagliare le spese è cronaca corretta. Ma tutto questo lascia una domanda che non può eludere annunciando tagli di spese e sanzioni per la rivolta del novembre 2019. No, c’è altro da definire ed è questa l’ora. De Laurentiis è ancora l’adorabile visionario per una decisione cruciale? Gli basta navigare a mezz’aria o vuol volare più alto.

