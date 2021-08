Aurelio De Laurentiis non parteciperà all’evento speciale organizzato dalla Regione Abruzzo. Il patron del Napoli avrebbe dovuto incontrare Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, al Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, il talk one to one non ci sarà a causa del dietrofront del patron azzurro.

“Annullato l’incontro con la stampa di Aurelio De Laurentiis in Abruzzo, quella che sarebbe stata la prima occasione del patron azzurro di confronto nel nuovo ritiro abruzzese. «L’evento organizzato dalla Regione Abruzzo dell’incontro tra De Laurentiis e Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, previsto per oggi al Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro, non si svolgerà» si legge dal comunicato ufficiale sul sito del club azzurro”.

