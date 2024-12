“Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”: Conte durissimo dopo l’eliminazione

Il tecnico del Napoli analizza la sconfitta contro la Lazio in Coppa Italia. Focus sulle scelte di formazione e sul percorso di crescita della squadra.

Antonio Conte mastica amaro dopo l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia. Il tecnico azzurro, intervenuto ai microfoni di Italia 1, ha analizzato la prestazione della sua squadra contro la Lazio: “Non è solo delusione, questa eliminazione deve provocarci una forte arrabbiatura interiore”.

L’allenatore pugliese ha poi spiegato le ragioni del turnover: “Era una scelta che comportava dei rischi, ma necessaria. Avevamo calciatori che non avevano mai disputato una gara ufficiale e, per un processo di crescita, dovevamo testarli. Si tratta di ragazzi che si impegnano duramente in settimana e contribuiscono alla nostra posizione in classifica. Il dispiacere c’è, ma le valutazioni erano indispensabili”.

Sulla prestazione della squadra, Conte è stato chiaro: “Tatticamente è stata una partita equilibrata, ma dovevamo essere più attenti sui gol subiti. Il terzo gol ci ha tagliato le gambe. In alcune situazioni potevamo fare decisamente meglio”.

Guardando al futuro, il mister ha concluso con un messaggio deciso: “Dobbiamo pensare solo a noi stessi. Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Proseguiamo per la nostra strada, continuando a lavorare sul percorso iniziato. Non esistono scorciatoie: o si accetta questo o si cambia”.