Bove carriera a rischio, la Fiorentina pensa a un calciatore del Napoli

Il centrocampista viola potrebbe necessitare di un pacemaker. Il club pensa al futuro e punta Folorunsho.

Buone notizie sulle condizioni di Edoardo Bove. Il centrocampista della Fiorentina non è in pericolo di vita, anche se al momento la famiglia non pone la carriera come priorità. Resta da valutare la necessità di un pacemaker sottocutaneo, intervento che potrebbe comprometterne il futuro in Serie A per le normative vigenti.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il club viola sta già valutando le possibili alternative. “Senza di lui il mister dovrà pensare a qualcosa di diverso”, scrive il quotidiano, “e il rientro di Gudmundsson, pur con tutta la cautela del caso, di certo lo aiuterà”.

Per il mercato di gennaio, l’attenzione della Fiorentina si starebbe concentrando su Michael Folorunsho del Napoli. “Trovare un altro Bove è forse impossibile”, sottolinea il Corriere Fiorentino, “quindi si andrà alla ricerca di un centrocampista più classico. Folorunsho del Napoli è un vecchio nome che può tornare di moda”.

Fino alla riapertura del mercato, però, la squadra dovrà fare affidamento sulle risorse attualmente disponibili. “Fino ad anno nuovo bisognerà fare con quello che c’è”, conclude il quotidiano, “cercando dentro se stessi forze che in questo momento sono un po’ venute meno”.