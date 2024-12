Robbie Williams a X Factor: “Complimenti al Napoli, primo in classifica”

La star britannica ha emozionato il pubblico con un omaggio agli azzurri durante la finale dello show musicale.

Robbie Williams ha regalato un momento speciale ai tifosi del Napoli durante la sua partecipazione alla finale di X Factor Italia. L’artista britannico, oltre ad incantare il pubblico con la sua intramontabile “Angels”, ha voluto dedicare un pensiero speciale alla squadra partenopea.

Dal palco dello show, la voce degli Take That ha sorpreso tutti con un messaggio spontaneo: “Congratulazioni Napoli per il primo posto in classifica”, ha esclamato Williams tra gli applausi del pubblico presente. Un omaggio che ha reso ancora più speciale la serata napoletana.

La star britannica, che sta per debuttare sul grande schermo con il film biografico “Better Man” (in uscita il 1° gennaio), ha dimostrato ancora una volta il suo carisma e la capacità di conquistare il pubblico italiano, regalando un momento di gioia ai tifosi azzurri presenti all’evento.