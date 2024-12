Lazio-Napoli 3-1, i capitolini battono la squdra B di Conte

Il Napoli esce agli ottavi di Coppa italia dopo una prestazione deludente. Il turnover totale di Conte non paga.

La Lazio strapazza il Napoli e vola ai quarti di Coppa Italia. Finisce 3-1 all’Olimpico con uno straordinario Noslin protagonista assoluto della serata con una tripletta che manda al tappeto gli azzurri.

Una serata da dimenticare per il Napoli di Antonio Conte, che paga a caro prezzo la scelta del turnover totale: undici cambi rispetto alla formazione tipo, con tutti i titolari in panchina. La squadra ne risente tremendamente, soprattutto in mediana dove Gilmour e Folorunsho faticano a contenere le folate biancocelesti, mentre Raspadori trequartista viene completamente annullato.

La Lazio invece non cambia marcia né identità: pressing asfissiante, corsie esterne dominanti con uno scatenato Zaccagni che mette in costante difficoltà Zerbin, e verticalizzazioni precise orchestrate da un ispirato Pedro.

Il momentaneo pareggio azzurro, firmato Simeone dopo un rigore parato da Caprile a Zaccagni, illude solo per pochi minuti. Noslin è implacabile e colpisce tre volte: prima su assist di testa di Gigot, poi su geniale tacco di Pedro dopo un’azione corale, infine nella ripresa con la complicità di una deviazione di Juan Jesus.

Tardivo l’ingresso dei titolari, compreso un Lukaku sommerso dai fischi del suo passato romanista. Il Napoli saluta la Coppa Italia con una prestazione allarmante, in vista del ritorno in campionato previsto domenica al Maradona proprio contro la Lazio.