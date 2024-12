Video shock: sparatoria e salvataggio del calciatore Perlaza, “Pensavamo di morire”

La polizia dell’Ecuador ha liberato il giocatore dopo tre giorni di sequestro. Le immagini mostrano la liberazione nella giungla.

Momenti di puro terrore nel video del salvataggio di Pedro Perlaza. Il calciatore del Delfín Sporting Club e l’amico Juan Carlos Morales sono stati liberati dopo tre giorni di prigionia in una capanna sperduta nella giungla ecuadoriana, in un’operazione culminata in una violenta sparatoria.

Le immagini shock mostrano gli agenti dell’UNASA (Unità Anti-Rapimenti) mentre si fanno strada nella fitta vegetazione, fino al drammatico scontro a fuoco con i rapitori, legati al narcotraffico, che sono riusciti a darsi alla fuga.

Il sequestro era avvenuto durante una partita di calcio, quando uomini incappucciati avevano prelevato con la forza Perlaza, 33enne ex nazionale ecuadoriano con un passato nel Barcellona, Lega di Quito e Independiente del Valle, insieme a Morales, allenatore di squadre locali.

“Dopo uno scontro armato, abbiamo liberato due vittime di un rapimento estorsore a Esmeraldas”, ha dichiarato il capitano Diego Velástegui. “Sono stati picchiati, ma sono vivi”.

Ancora scosso dall’esperienza, Perlaza ha raccontato: “Voglio ringraziare l’UNASA per averci fatto uscire da dove eravamo, era tutto molto incerto. Siamo vivi e questa è l’unica cosa che conta”. I due ostaggi, che mostravano evidenti segni di percosse, sono stati finalmente ricongiunti tra le lacrime con i propri familiari.