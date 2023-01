Clamoroso Dino Baggio sulla morte di Vialli: “Doping c’è sempre stato. Ho paura”

Dino Baggio ex calciatore ha parlato ai microfoni di Tv7 della questione doping nel calcio in relazione alla morte di Gianluca Vialli.

La scomparsa di Gianluca Vialli, avvenuta a causa di un tumore al pancreas all’età di 58 anni, ha scosso il mondo del calcio e dello sport in generale. Vialli è stato un calciatore di successo, un allenatore vincente e un opinionista televisivo amato dal pubblico.

Dino Baggio, ex calciatore ed ex compagno di squadra di Vialli, ha espresso il suo cordoglio e la sua tristezza per la perdita di un amico e di un grande professionista. In un’intervista rilasciata a Tv7, Baggio ha anche espresso la sua preoccupazione per il doping nel calcio.

Morte Vialli: Dino Baggio preoccupato dal doping

Secondo Baggio, il doping è sempre stato presente nel calcio e lui stesso ha avuto esperienze personali con integratori che venivano fatti assumere ai calciatori durante la sua carriera. “Bisognerebbe investigare su alcune sostanze che ci hanno fatto assumere in quel periodo. Bisogna capire se certi integratori ci hanno fatto del male“.

L’ex giocatore ha poi aggiunto: “Anch’io ho paura per me stesso, perché sta succedendo a troppi calciatori” come ad esempio Sinisa Mihajlovic, recentemente scomparso. Poi Dino Baggio aggiunge: “Il doping nel calcio è sempre stato presente. Non sono mai state prese robe strane, perché poi una certa percentuale te la devi sempre tenere. Ma bisognerebbe capire se certi integratori hanno fatto del male ai giocatori“.

La scomparsa di Gianluca Vialli è una grande perdita per il mondo del calcio e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e ammirato. Le parole di Dino Baggio ci ricordano che c’è ancora molto da fare per garantire la salute e la sicurezza dei calciatori e per combattere il doping nel calcio.