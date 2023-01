Napoli-Cremonese: probabili formazioni, esordio Bereszysni

Le probabili formazioni di Napoli-Cremonese: Spalletti fa turnover, esordio Bereszynski. Ballardini con nove assenze.

Il Napoli gioca questa sera in Coppa Italia contro la Cremonese. Gli azzurri devono superare un avversario che ha come obiettivo principale quello di centrare una salvezza molto complicata. Con l’esonero di Alvini e l’arrivo di Ballardini si prova a dare una scossa all’ambiente. Il nuovo allenatore della Cremonese tra i convocati per il Napoli deve fare i conti con tante assenze, che avranno un impatto importante sulla formazione da schierare in campo.

Napoli-Cremonese: le probabili formazioni

In casa Napoli non ci sono particolari problemi. Spalletti farà molti cambi con la Cremonese, dando spazio a chi sta giocando di meno. Le soluzioni a disposizione del tecnico azzurro sono comunque di grande qualità. In porta può andarci di nuovo Meret, anche perché Sirigu è vicinissimo alla Fiorentina con Gollini pronto a vestire la maglia del Napoli.

In difesa esordio per Bereszynski al posto di Di Lorezo, con Ostigard e Juan Jesus, Olivera completa la linea difensiva a quattro. A centrocampo spazio da titolare Ndombele con Anguissa, mentre Demme o Gaetano giocheranno al posto di Lobotka che va sicuramente in panchina. In attacco Elmas gioca dal primo minuto con Simeone e Raspadori.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme (Gaetano), Ndombele; Elmas, Simeone, Raspadori. All. Spalletti.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Hendry, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meitè, Valeri; Okereke, Ciofani. All. Ballardini.

Dirige la gara la sig.ra Caputi di Livorno.