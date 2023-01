Inchiesta Report sulla Juve – Alvino sbotta: “Radiateli”

L’inchiesta di Report sulla Juve ha generato moltissime reazioni, come quella di Carlo Alvino e Paolo Ziliani.

Il programma in onda su Rai 3 ha riassunto la vicenda giudiziaria della Juventus durante l’epoca Andrea Agnelli. Ora gli ex componenti del Cda Agnelli, Nedved e Arrivabene sono rinviati a giudizio e dovranno dimostrare la loro innocenza davanti ai giudici.

Ma durante il programma Report di Sigfrido Ranucci è stato messo in evidenza anche il sistema di plusvalenze artificiale, che secondo l’accusa sarebbe stato architettato da Fabio Paratici, ex dirigente bianconero ora al Tottenham. Ma durante la puntata è venuta fuori anche la testimonianza di una persona molto vicina a Cristiano Ronaldo, che rivela come il campione portoghese non abbia ma firmato nessuna scrittura privata con la Juve. Ora Cr7 tramite i suoi avvocati chiede che gli vengano pagati i 20 milioni di euro di stipendio.

Inchiesta Juve: le reazioni di Ziliani e Alvino

“Non granché Report: ha parlato di 1/10 della melma che ricopre la cloaca. Ma non importa. Ad Andrea Abodi e Giovanni Malagò chiedo se possono ancora restare nel calcio Agnelli e Gravina, se ancora la FJGC non userà il bisturi con loro e la Juventus. Serie A = Far West, complimenti” scrive Paolo Ziliani.

Ecco invece la reazione di Carlo Alvino all’inchiesta di Report: “Ancora fintamente garantisti solo perché conniventi? Una sola condanna senza appello: RADIATELI per il bene del calcio italiano, per i giovani, per chi crede ancora nella giustizia giusta! RADIATELI senza se e senza ma!”