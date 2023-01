“Ronaldo non ha firmato l’accordo con la Juve” ora vuole i 20 milioni dalla Juve

Cristiano Ronaldo non ha mai firmato la scrittura privata sulla manovra stipendi con la Juventus e vuole i 20 milioni di euro.

Durante la puntata di Report su Rai 3 in cui si parla della Juventus e dell’inchiesta Prima di Torino, viene intervistata anche una persona molto vicina a Cristiano Ronaldo. Questa persona rivela al programma di Sigfrido Ranucci che “Cristiano Ronaldo non ha mai firmato nessun accordo con la Juventus. Lo hanno fatto i dirigenti bianconeri, ma non lo ha mai fatto il giocatore. Perché? Evidentemente perché è stato ben consigliato“.

Ora Cristiano Ronaldo attraverso i suoi avvocato vuole quei 20 milioni di euro che sono stati decurtati dal suo stipendio. Dunque la famosa manovra stipendi della Juve durante il Covid, secondo l’accusa, è stata solo una manovra fittizia e lo dimostrerebbe anche questa volontà di Ronaldo di ricevere i suoi soldi.

Report le plusvalenze artificiali della Juve

Durante il programma di Rai 3, nel servizio di Daniele Autieri, si parla anche del ‘libro nero di Paratici’ ex direttore sportivo della Juve, ora al Tottenham. L’ex dirigente bianconero viene indicato come la mente delle plusvalenze artificiali della Juve, ma Paratici intervistato da Report dice di non sentirsela di commentare la situazione in questo momento.

Ma durante il programma vengono sviscerati anche i numeri delle plusvalenze irregolari della società bianconera. Nel 2020 la Juve fa 166 milioni di euro di plusvalenze, di queste ben 156 milioni di euro sarebbero artificiale. Questo significa che non c’è un vero scambio di denaro, ma serve solo per portare un beneficio immediato al bilancio.

Va ricordato che il giorno 20 gennaio 2023 la Juve dovrà affrontare il processo sportivo per la questione plusvalenze. Mentre dal punto di vista penale il presidente Agnelli, il vice presidente Nedved ed il dirigente Arrivabene sono stati rinviati a giudizio. Le accuse alla Juve sono di: falso in bilancio, aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza Consob, false fatturazioni. Durante la puntata di Report ha fatto sapere di essere assolutamente estranea ai fatti contestati.

Report – De Laurentiis ed i morti di fame della Serie A

“Ho usato il signor Agnelli, perché mi serviva che lui mi andasse in c**o ai fondi che erano un’altra stronzata. Tutti morti di fame in Lega. Per un tozzo di pane, stavano vendendo i prossimi sette, otto anni a un fondo. Allora io dico: ma che siete matti? E allora io ho usato Agnelli perché chiaramente se entrava il fondo non gli permettevano di fare la Superlega e lui si è scagliato contro i fondi” queste le parole di Aurelio De Laurentiis nell’anticipazione di Report.