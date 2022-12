Ronaldo batte cassa: vuole 20 milioni dalla Juve, Zaccone: “Ricordate cosa scrisse Gazzetta?”

Cristiano Ronaldo vuole chiede i 20 milioni di euro di stipendi alla Juve ancora arretrati, il portoghese chiede gli atti dell’inchiesta.

Gazzetta dello Sport sulla vicenda scrive: “È il caso di Cristiano Ronaldo, che negli ultimi giorni del calciomercato estivo del 2021 lascia il club bianconero per il Manchester United. A quel punto, il portoghese avrebbe dovuto ricevere, a scadenze prefissate, le mensilità accantonate in passato. Cosa che è successa solo in parte e non per i 19,9 milioni che mancherebbero ancora

oggi. Motivo per il quale Ronaldo ora vuole avere sotto gli occhi gli atti del procedimento. Anche perché in essi sono contenute delle incongruenze. Come quella che riguarda la deposizione di Maurizio Arrivabene, a.d. della Juve, che agli inquirenti ha riferito: «Per quanto a mia conoscenza, non abbiamo arretrati con Ronaldo». Una versione che non convincerà di sicuro Cristiano, assolutamente determinato ad avere i soldi“.

Sulla vicenda è intervenuto anche Maurizio Zaccone. Lo scrittore e giornalista sui social ha ricordato cosa scrisse Gazzetta dello Sport all’indomani della notizia della rinuncia di quattro stipendi da parte dei giocatori.

Stipendi che però, secondo l’accusa, venivano meno solo per facciata, come dimostrerebbe anche un messaggio whatsapp di Chiellini che dà poco spazio alle interpretazioni.

Ecco quanto scrive Maurizio Zaccone sulla vicenda Cristiano Ronaldo e gli stipendi della Juve: “Cristiano Ronaldo che accetta di rinunciare allo stipendio, oltre a compiere un gesto di grande juventinità, dà corpo ad un’immagine: è Re Mida che scende in mezzo al popolo, è l’eroe che si fa carico dei problemi della gente, è il Superuomo che rinuncia ai suoi privilegi e diventa parte della normalità“. Parole scritte da Andrea Schianchi il 29 marzo del 2020.