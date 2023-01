De Laurentiis: “Agnelli mi serviva, doveva andare in c**o ai fondi, Lega? Morti di fame”

La trasmissione Report rivela come De Laurentiis si è opposto all’ingresso dei fondi in lega utilizzando Andrea Agnelli.

Nella trasmissione televisiva Report di questa sera su Rai 3, si discuterà della questione dei fondi d’investimento e della loro entrata nella Lega Calcio. Le anticipazioni della puntata mostrano le dichiarazioni del presidente De Laurentiis, il quale ha utilizzato il presidente Agnelli per opporsi all’ingresso dei fondi nella Lega. Secondo De Laurentiis, molti presidenti della Lega erano pronti a vendere i prossimi anni ad un fondo d’investimento per un tozzo di pane. De Laurentiis ha quindi utilizzato Agnelli perché, se i fondi fossero entrati nella Lega, questi non avrebbero potuto creare la Superlega.

Queste le parole di De Laurentiis:

“Ho usato il signor Agnelli, perché mi serviva che lui mi andasse in c**o ai fondi che erano un’altra stronzata. Tutti morti di fame in Lega. Per un tozzo di pane, stavano vendendo i prossimi sette, otto anni a un fondo. Allora io dico: ma che siete matti? E allora io ho usato Agnelli perché chiaramente se entrava il fondo non gli permettevano di fare la Superlega e lui si è scagliato contro i fondi”.

Ecco il video con le anticipazioni di Report:

Lo scontro dei Presidenti dei club di serie A nella Lega Calcio. C’è chi vorrebbe l’ingresso di un fondo nella Lega, opzione osteggiata dal presidente del Napoli che ha trovato un alleato in Andrea Agnelli.#Report questa sera alle 21.20 su #Rai3👇 pic.twitter.com/CZebATvjJI — Report (@reportrai3) January 16, 2023

Le anticipazioni di Report mostrano le dichiarazioni del presidente De Laurentiis, il quale ha utilizzato il presidente Agnelli per opporsi all’ingresso dei fondi nella Lega, poiché molti presidenti della Lega erano pronti a vendere i prossimi anni ad un fondo d’investimento per un tozzo di pane. La questione è ancora aperta e sarà interessante vedere come si evolverà in futuro.