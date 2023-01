“Chi non salta juventino è” De Laurentiis fa impazzire i tifosi del Napoli -VIDEO

Chi non salta juventino è! Aurelio De Laurentiis fa impazzire i tifosi azzurri dopo la vittoria del Napoli sulla Juventus.

La vittoria del Napoli contro la Juventus è stata un momento indimenticabile per i tifosi del club campano. La squadra di Luciano Spalletti ha battuto i bianconeri per 5-1 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta, facendo esplodere di gioia tutti i presenti e i sostenitori del Napoli che seguivano la gara da casa. Ma uno dei momenti più emozionanti della serata è stato senza dubbio quello in cui il presidente Aurelio De Laurentiis è stato intercettato dai tifosi del Napoli mentre lasciava lo stadio.

Chi non salta juventino è, la reazione di De Laurentiis

Mentre il patron azzurro si dirigeva verso la sua auto, un gruppo di tifosi gli ha intonato il coro “Presidente… chi non salta juventino è! Juventino è!”. De Laurentiis ha risposto in modo divertente e entusiasta, iniziando a saltare sul sedile dell’auto e sollevando l’indice come segno di approvazione. Questo momento simpatico e inaspettato ha fatto impazzire i tifosi del Napoli e ha dato un’idea dell’atmosfera di euforia che si respira in città dopo questa vittoria storica.

La scena è stata ripresa da molti telefonini e condivisa sui social, diventando virale in pochi minuti e mostrando l’entusiasmo e la felicità del presidente per la vittoria della squadra. Non è certo un evento che si vede tutti i giorni. Questo momento ci mostra quanto il calcio sia capace di unire e creare emozioni forti tra le persone.

De Laurentiis cattura lo spirito dei tifosi del Napoli

Il gesto di Aurelio De Laurentiis di saltellare sulla sua auto e sollevare l’indice come segno di approvazione, in risposta al coro dei tifosi del Napoli “Presidente… chi non salta juventino è! Juventino è!”, è stato un momento indimenticabile che ha mostrato l’entusiasmo e la passione del presidente per la squadra. Questo gesto simpatico e inaspettato ha fatto impazzire i tifosi del Napoli e ha dato un’idea dell’atmosfera di euforia che si respira in città dopo questa vittoria storica. Il presidente con questo gesto ha saputo cogliere perfettamente lo spirito dei sostenitori, dimostrando di essere un leader carismatico e appassionato.