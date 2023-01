Mele: “Le lettere segrete della Juve, ecco cosa rischia secondo la giustizia sportiva” – FOTO

Silver Mele ha pubblicato le scritture private che la Juventus ha sottoscritto con agenti del mondo del calcio e ritrovate durante l’indagine Prisma.

Sui social il giornalista scrive: “Ecco le scritture private, con relativo elenco degli agenti e degli studi legali in cui sono state ritrovate, stipulate dalla Juventus. Tutto confermato ai pm dagli interessati. I tesserati che si sono prestati sono stati 23 nel 2019-20 e 17 l’anno successivo“.

Juve: cosa rischia con la giustizia sportiva

Il giornalista poi aggiunge: “L’articolo 31, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che: “La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica“.

E al comma 8: “I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla sanzione della squalifica di durata non inferiore a un mese“.