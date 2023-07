Chirico: “Calciopoli e il caso Suarez purtroppo non hanno insegnato nulla”

Il giornalista Marcello Chirico ha espresso la sua opinione sulla vicenda che ha coinvolto la Juventus in merito alla questione plusvalenze.

La Juventus, guidata da Massimiliano Allegri, sta attraversando un periodo difficile dal punto di vista legale dopo l’esplosione del caso relativo all’ Inchiesta Prisma, che ha riaperto il dibattito sulle plusvalenze e ha causato una penalizzazione che ha pesantemente influenzato la sua posizione in classifica. Il giornalista Marcello Chirico ha analizzato la situazione nel suo editoriale su ilBianconero. Ecco le sue parole:

“Processo plusvalenze riaperto e Juventus massacrata. Più di tutti, come nel 2006. Del resto, il primo a non controllarli è stato il loro stesso presidente Agnelli, che li ha forse addirittura incoraggiati, ritenendo probabilmente con eccessiva sicurezza che nessuno sarebbe mai potuto venire a capo di quegli artifici contabili. Calciopoli e il caso Suarez purtroppo non hanno insegnato nulla, e pure stavolta il conto gli è stato recapitato a casa. Salatissimo. Non sarà nemmeno possibile pagarlo alla romana, perché hanno trovato il fesso che pagherà per tutti. Perché il fesso se l’è anche andata a cercare”.