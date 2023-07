Mercato Napoli, Bernardeschi torna nel mirino degli azzurri: novità su Castrovilli e Tousart

Federico Bernardeschi torna a ‘infuocare’ l’interesse del Napoli: le ultime sulle recenti attività di mercato degli azzurri.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI – Secondo quanto riportato nel giornale Il Mattino di oggi, il nome di Federico Bernardeschi sta risuonando forte nell’ambiente partenopeo: il giocatore potrebbe lasciare il Toronto in caso di offerte provenienti dall’Italia, con la squadra canadese pronta ad assumersi anche metà del suo stipendio. Il Napoli potrebbe prendere in considerazione questa possibilità in caso di addio di Hirving Lozano. L’obiettivo del club azzurro, sotto la guida e l’intuizione del nuovo ds Meluso, è quello di ridurre la rosa composta principalmente da giovani talenti che potrebbero essere mandati in prestito. Nel frattempo, l’arrivo di Pierluigi Gollini è confermato: 700mila euro il nuovo prestito alla Fiorentina. La scorsa stagione, Gollini ha dimostrato di essere un ottimo compagno di squadra per Alex Meret.

Ci sono però ancora difficoltà nel trovare una sistemazione per Diego Demme dopo l’improvvisa interruzione dei contatti con l’Hertha Berlino: sembra che il club tedesco voglia riprendere le trattative tra qualche settimana. Riguardo al centrocampo, Rudi Garcia ha escluso l’arrivo di Maxime Lopez. La Fiorentina ha invece valutato positivamente la proposta del Napoli per Gaetano Castrovilli, un calciatore molto apprezzato dalla società partenopea. Inoltre, c’è interesse per il centrocampista francese Lucas Tousart, ex giocatore del Lione attualmente in forza all’Hertha. Gli affari di mercato sono ancora incerti, ma c’è una certezza: la spesa per gli ingaggi non dovrà superare gli 80 milioni di euro.