Chiariello: “Il giocatore più forte del mondo non è Messi ma il mix tra Eusebio e Pelé”

Lionel Messi miglior giocatore del mondo, secondo Umberto Chiariello il miglior giocatore in attività è Kylian Mbappé.

Si parla molto del confronto Messi-Maradona, con tifosi e addetti ai lavori che si dividono. Ma Umberto Chiariello prende una posizione netta e dice: “Con buona pace di Adani, il giocatore più forte del mondo non è più Messi, che entrerà nella Storia dei più grandi ma a distanza da D10’s (si preannunciano querele per diffamazione al solo accostarli), ma quel fenomeno di Mbappé, la nuova Pantera Nera, un mix tra Pelé e Eusebio“.

Mbappé a 23 anni ha vinto già una Coppa del Mondo e con la sua Francia sta andando avanti anche nella competizione in Qatar. Nella sfida Francia-Polonia Mbappé ha segnato anche una doppietta, issandosi in vetta alla classifica marcatori con ben 5 gol segnati in appena quattro partite.