Esposito: “Mondiale scadente, il Napoli lo vincerebbe”

Paolo Esposito commenta i Mondiali in Qatar. Secondo il giornalista la competizione è scadente ed il Napoli la vincerebbe.

Ecco il commento di Esposito sui social: “Guardando questi mondiali, cosi scadenti, livellati verso il basso , ritengo che il Napoli di questa stagione, direbbe la sua,, se partecipasse a questo mondiale e magari anche vincerlo.

E credetemi, non esagero affatto. Perche’ ha una organizzazione tattica e un gioco spumeggiante e a memoria, che nessuna squadra in questo mondiale puo’ vantare. Ha giocatori fortissimi da mondiale, come Kvaratsckhelia ed Osimhen, che farebbero la differenza.

Un po’ tutte le nazionali presenti in Qatar, vanno avanti solo con le giocate dei singoli. Campioni e non!

Schemi e gioco di squadra, manco a parlarne“.