Drake, la foto con la felpa del Napoli: il colore azzurro negli Usa

Drake è un rapper famosissimo, l’artista è stato fotografato mentre indossa una felpa del Napoli degli anni di Maradona.

La foto è diventata virale sui social in poco tempo. Drake è un rapper che negli Usa e non solo è molto seguito, un personaggio che ha 126 milioni di follower su instagram, giusto per far intendere la portata dell’artista. In un recente post pubblicato sui social ha sfoggiato una felpa del Napoli con lo storico sponsor Buitoni e con logo tecnico Nr, altro marchio più che storico che ha firmato le divise del Napoli degli scudetti.

Drake con la felpa del Napoli

Non si sa per quale motivo il rapper abbia indossa la felpa azzurra, magari è un fan di Maradona e lo ha voluto omaggiare, icona del calcio mondiale e amato a qualsiasi latitudine. Sicuramente il fatto che Drake abbia indossato la maglia del Napoli è il segnale che il club partenopeo viene riconosciuto sempre di più a livello mondiale.

Dai fasti di Diego Armando Maradona è passato molto tempo, ma certe emozioni, certe vittorie diventano immutabili nel corso del tempo. Inoltre la società di Aurelio De Laurentiis a livello di marketing sta lavorando molto bene negli ultimi anni, con maglie innovative ed anche molto discusse, ma che comunque fanno opinione e bilancio. Dunque è solo motivo di orgoglio che un rapper così famoso decida di indossare in pubblico e la felpa azzurra, con la foto che è diventata immediatamente virale sui social, non solo tra i tifosi del Napoli ed i residenti negli Usa, ma anche tra tutti i fan dall’artista.