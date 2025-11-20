20 Novembre 2025

Champions League, quinta giornata: Arsenal-Bayern la partita in chiaro su TV8. Ajax-Benfica in differita su Cielo

La Champions League entra nel vivo con la quinta giornata del nuovo format da 36 squadre, introdotto nella stagione 2024/25. Dopo il sorteggio del 28 agosto, i club europei tornano in campo martedì 25 e mercoledì 26 novembre per un turno decisivo in ottica qualificazione.

In attesa di novità sul ciclo dei diritti tv 2027-2031, resta chiaro un punto: Sky continuerà a essere il principale broadcaster della competizione, con la trasmissione di tutte le partite in esclusiva, ad eccezione dei 18 match all’anno affidati ad Amazon Prime Video. Per il quinto turno, Prime proporrà il big match del mercoledì: Atletico Madrid-Inter.

La strategia Sky per le partite in chiaro

Come già accaduto nella stagione 2024/25, Sky conferma la propria linea editoriale:

Tutte le gare delle italiane (Inter, Juventus, Atalanta e Napoli) saranno visibili solo su Sky o Prime Video.

TV8 trasmetterà un grande match tra squadre straniere per ogni turno.

Cielo proporrà uno degli incontri delle 18:45 in differita, riproposto in prima serata.

Le partite in chiaro restano dunque presenti nel palinsesto, anche se per seguire le italiane gli spettatori dovranno necessariamente abbonarsi. L’unica eccezione scatterà nel caso in cui una squadra italiana raggiungesse le semifinali, per via delle norme AgCom sugli eventi di interesse nazionale.

La partita in chiaro: Arsenal-Bayern Monaco su TV8

Per il quinto turno, la scelta del miglior match straniero ricade su una super sfida:

Arsenal-Bayern Monaco, in diretta mercoledì 26 novembre alle ore 21.00 su TV8.

Un incontro che mette di fronte due delle tre squadre ancora a punteggio pieno, insieme all’Inter capolista a quota 12 punti. Il match sarà trasmesso gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8.

La partita in differita su Cielo: Ajax-Benfica

L’incontro selezionato per la differita è:

Ajax-Benfica, in onda martedì 25 novembre alle 21.30 su Cielo.

Una sfida storica del calcio europeo, tra due club alla ricerca di riscatto dopo un avvio di stagione complicato.

