20 Novembre 2025

Napoli-Atalanta, niente conferenza di Conte alla vigilia: ecco cosa sta succedendo

redazione 20 Novembre 2025
Napoli-Atalanta, niente conferenza di Conte alla vigilia: ecco cosa sta succedendo

conte-lapresse-napolipiu.com

Alla vigilia di Napoli-Atalanta, gara fondamentale per rilanciare il cammino degli azzurri in campionato, non ci sarà la consueta conferenza stampa di presentazione da parte di Antonio Conte. Una scelta che inevitabilmente ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Conte parlerà soltanto dopo la partita contro la Dea e tornerà davanti ai microfoni lunedì, alla vigilia della sfida di Champions League al Maradona, per poi ripresentarsi anche martedì dopo il match con il Qarabag.

Una decisione che sorprende, soprattutto in un momento in cui l’ambiente avrebbe forse bisogno della sua voce per ritrovare serenità. Non è chiaro se l’iniziativa sia partita direttamente dall’allenatore oppure dalla società, che potrebbe aver suggerito di rimandare i confronti con la stampa.

C’è infatti chi si chiede se Conte abbia preferito evitare di esporsi dopo le recenti prestazioni altalenanti o se, al contrario, sia stato il club a ritenere non necessario un nuovo intervento pubblico prima della sfida con la Roma, già particolarmente delicata.

Quel che è certo è che, vista la situazione, una conferenza sembrava quasi “perfetta” per stemperare le tensioni degli ultimi giorni. Ma la scelta è stata un’altra, e ora tutta l’attenzione è rivolta al campo e alla reazione del Napoli.

Intanto, dalla comunicazione ufficiale del club emerge che l’assenza dell’allenatore non è legata alla settimana di Champions, come solitamente accade, ma a una decisione autonoma, presa internamente.

Il resto lo dirà il campo: gli azzurri cercano risposte immediate, mentre i tifosi attendono anche quelle “fuori dal campo” del proprio allenatore.

Altro

gol in spaccata di McTominay e l’esultanza degli azzurri

Gazzetta dello Sport: “McTominay, l’uomo delle notti storiche: il Napoli si aggrappa al suo talento per rialzarsi”

redazione 20 Novembre 2025
Mimmo Carratelli critica Aurelio De Laurentiis per il suo stile durante la conferenza stampa e pone una domanda provocatoria sul clima al Napoli.

Conte e il Napoli: tra tempeste mediatiche e normalità ritrovata

redazione 20 Novembre 2025
politano

Politano: «Serve il miglior Napoli, ora un mese di fuoco». L’esterno punta su Atalanta e Mondiale

redazione 19 Novembre 2025
Conte-Manna, incontro di mercato

Gazzetta dello Sport: “Mainoo il primo obiettivo: il mercato del Napoli prende forma”

redazione 19 Novembre 2025
conte buongiorno-calcionapoli24-napolipiu.com

Repubblica: “Conte, l’uomo solo al comando: il Napoli gli consegna pieni poteri”

redazione 19 Novembre 2025
Antonio Conte - fonte LaPresse - Napolipiu

Il Mattino: “Conte torna e sceglie il silenzio: niente ritiro, nuovi piani tattici e una settimana di verità”

redazione 18 Novembre 2025

Ultimissime

conte-lapresse-napolipiu.com (1)

Napoli-Atalanta, niente conferenza di Conte alla vigilia: ecco cosa sta succedendo

redazione 20 Novembre 2025
championsleague-lapresse-napolipiu.com (1)

Champions League, quinta giornata: Arsenal-Bayern la partita in chiaro su TV8. Ajax-Benfica in differita su Cielo

redazione 20 Novembre 2025
amoruso_nicola

Amoruso: «Højlund-Lukaku coppia possibile. Conte? Se non vede risposte potrebbe lasciare»

redazione 20 Novembre 2025
gol in spaccata di McTominay e l’esultanza degli azzurri

Gazzetta dello Sport: “McTominay, l’uomo delle notti storiche: il Napoli si aggrappa al suo talento per rialzarsi”

redazione 20 Novembre 2025
Antonio Conte - fonte LaPresse - Napolipiu

Repubblica: “La magia di McTominay per riaccendere il Napoli Conte parla alla squadra”

redazione 20 Novembre 2025