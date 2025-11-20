Napoli-Atalanta, niente conferenza di Conte alla vigilia: ecco cosa sta succedendo
Alla vigilia di Napoli-Atalanta, gara fondamentale per rilanciare il cammino degli azzurri in campionato, non ci sarà la consueta conferenza stampa di presentazione da parte di Antonio Conte. Una scelta che inevitabilmente ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.
Conte parlerà soltanto dopo la partita contro la Dea e tornerà davanti ai microfoni lunedì, alla vigilia della sfida di Champions League al Maradona, per poi ripresentarsi anche martedì dopo il match con il Qarabag.
Una decisione che sorprende, soprattutto in un momento in cui l’ambiente avrebbe forse bisogno della sua voce per ritrovare serenità. Non è chiaro se l’iniziativa sia partita direttamente dall’allenatore oppure dalla società, che potrebbe aver suggerito di rimandare i confronti con la stampa.
C’è infatti chi si chiede se Conte abbia preferito evitare di esporsi dopo le recenti prestazioni altalenanti o se, al contrario, sia stato il club a ritenere non necessario un nuovo intervento pubblico prima della sfida con la Roma, già particolarmente delicata.
Quel che è certo è che, vista la situazione, una conferenza sembrava quasi “perfetta” per stemperare le tensioni degli ultimi giorni. Ma la scelta è stata un’altra, e ora tutta l’attenzione è rivolta al campo e alla reazione del Napoli.
Intanto, dalla comunicazione ufficiale del club emerge che l’assenza dell’allenatore non è legata alla settimana di Champions, come solitamente accade, ma a una decisione autonoma, presa internamente.
Il resto lo dirà il campo: gli azzurri cercano risposte immediate, mentre i tifosi attendono anche quelle “fuori dal campo” del proprio allenatore.