20 Novembre 2025

Amoruso: «Højlund-Lukaku coppia possibile. Conte? Se non vede risposte potrebbe lasciare»

redazione 20 Novembre 2025
Amoruso: «Højlund-Lukaku coppia possibile. Conte? Se non vede risposte potrebbe lasciare»

A 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola Amoruso, presidente del Padel Club Tolcinasco ed ex attaccante tra le altre di Napoli e Atalanta. L’ex bomber ha analizzato diversi temi: dall’ipotesi di una coppia Højlund-Lukaku, alla situazione del Napoli di Antonio Conte, fino alla sfida in arrivo contro l’Atalanta.

«Højlund e Lukaku insieme? Sì, modulo sostenibile»

Amoruso non ha dubbi sulla compatibilità dei due centravanti:
«Sicuramente metterli insieme non sarebbe difficile, hanno caratteristiche tecniche differenti. Penso che possa essere sostenibile un modulo con due punte così pesanti davanti».

L’ex attaccante intravede però un punto interrogativo sulla condizione del belga:
«L’unico dubbio riguarda Lukaku: torna dopo tanti mesi e, con quella struttura, ci vuole un po’ prima che torni a brillare».

«Conte voleva dare una scossa. Se percepisce risposte negative, può anche lasciare»

Sul momento del Napoli, Amoruso evidenzia come il messaggio del tecnico sia stato diretto:
«Il messaggio di Conte era chiaro, voleva dare una scossa. Non ha avuto le risposte che si aspettava nei primi mesi».

Secondo l’ex bomber, lo scenario resta aperto:
«Se Conte dovesse percepire risposte negative, conoscendolo, potrebbe anche mettersi da parte. È orgoglioso: se pensa di essere lui il problema, può prendere posizione e lasciare».

Ma per Amoruso il ribaltamento è possibile:
«Sono convinto che le risposte arriveranno e che il Napoli tornerà competitivo. Bisogna ricompattare l’ambiente e ripartire».

«Mancano i gol perché manca il gioco: gli attaccanti sono lo specchio della squadra»

Sulla scarsa produzione offensiva, Amoruso individua una causa precisa:
«Gli attaccanti sono l’espressione del gioco della squadra. Quest’anno il Napoli non ha creato tantissimo, ha avuto difficoltà nella manovra offensiva».

E aggiunge:
«Quando tornerà il vero Napoli, allora anche le punte torneranno a fare la differenza».

«Diciassette infortuni? Significa che qualcosa non ha funzionato»

Il numero altissimo di problemi muscolari preoccupa Amoruso:
«Con 17 infortuni qualcosa non ha funzionato. Evidentemente il sistema va migliorato anche a livello di prevenzione».

Pur riconoscendo la qualità dello staff, invita alla riflessione:
«Bisogna mettersi in discussione e capire le motivazioni».

Atalanta-Napoli, chi arriva meglio? Amoruso non ha dubbi: «Mi aspetto un grande Napoli»

Sulla sfida contro la Dea, l’ex attaccante legge situazioni opposte:
«Il cambio allenatore porta sempre stimoli nuovi all’Atalanta».

Ma si aspetta una reazione forte degli azzurri:
«Dopo la pausa e questo periodo disordinato, mi aspetto un grande Napoli. In un momento complicato, il pubblico può fare tantissimo: entusiasmo, calore e appartenenza possono riportare la squadra ai suoi livelli migliori».

Altro

Viviano attacca il Napoli: "Primo in classifica, ma mi ha fatto cagare in tutte le partite"

Viviano: “La figura da allenatore di Conte mi sta sulle palle”

redazione 13 Novembre 2025
Spalletti (lapresse) - napolipiu-2

Tuttosport: “Spalletti vuole Lobo alla Juve”

redazione 12 Novembre 2025
Pietro Lo Monaco suggerisce un tecnico al Napoli

Lo Monaco: «Conte è un grande allenatore, il Napoli non è morto»

redazione 11 Novembre 2025
milan napoli champions league capello

Capello: «Napoli, senza De Bruyne manca la qualità»

redazione 5 Novembre 2025
careca_intervista1111

Careca: «Napoli, non deprimerti. Con Conte puoi ancora sognare»

redazione 25 Ottobre 2025
Ciccio Colonnese su Verdi non usa mezze parole: "la sua decisione pilotata.". L'ex difensore del Napoli ed opinionista SKY ha parlato anche del mercato: "Dal Barcellona arriverà un un giocatore internazionale per il Napoli".

Colonnese: «Napoli-Inter è aperta a ogni risultato. Rrahmani è un top player, la sua assenza pesa»

redazione 24 Ottobre 2025

Ultimissime

championsleague-lapresse-napolipiu.com (1)

Champions League, quinta giornata: Arsenal-Bayern la partita in chiaro su TV8. Ajax-Benfica in differita su Cielo

redazione 20 Novembre 2025
amoruso_nicola

Amoruso: «Højlund-Lukaku coppia possibile. Conte? Se non vede risposte potrebbe lasciare»

redazione 20 Novembre 2025
gol in spaccata di McTominay e l’esultanza degli azzurri

Gazzetta dello Sport: “McTominay, l’uomo delle notti storiche: il Napoli si aggrappa al suo talento per rialzarsi”

redazione 20 Novembre 2025
Antonio Conte - fonte LaPresse - Napolipiu

Repubblica: “La magia di McTominay per riaccendere il Napoli Conte parla alla squadra”

redazione 20 Novembre 2025
Mimmo Carratelli critica Aurelio De Laurentiis per il suo stile durante la conferenza stampa e pone una domanda provocatoria sul clima al Napoli.

Conte e il Napoli: tra tempeste mediatiche e normalità ritrovata

redazione 20 Novembre 2025