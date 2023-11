Champions League, la qualificazione agli ottavi vale 13 milioni per il Napoli

La qualificazione agli ottavi di Champions League vale circa 13 milioni per il Napoli: 2,8 milioni per la vittoria con l’Union Berlino e 9,5 milioni per il passaggio del turno.

Notizie calcio Napoli – La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League rappresenta per il Napoli un obiettivo importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il passaggio del turno in Champions varrebbe per gli azzurri un tesoretto di quasi 13 milioni di euro.

La vittoria nella sfida decisiva contro l’Union Berlino garantirebbe 2,8 milioni di euro. A questi si aggiungerebbero circa 9,5 milioni di euro come premio per la qualificazione agli ottavi.

Inoltre, vanno considerati gli incassi della biglietteria e altri potenziali ricavi collegati al prestigioso traguardo.

Il Napoli in questa Champions League ha già incassato oltre 50 milioni di euro tra premi di partecipazione, ranking storico e vittorie nel girone.

Raggiungere gli ottavi di finale permetterebbe quindi agli azzurri di incrementare ulteriormente i ricavi, dando una spinta economica importante oltre che sportiva.

La squadra di Rudi Garcia è vicina al primo obiettivo stagionale: martedì sfida decisiva al “Maradona” contro l’Union Berlino.