Osimhen, spunta la data del rientro, i tempi di recupero si allungano

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, è atteso a Castel Volturno, ma i tempi di recupero si allungano. Tifosi in attesa di conferme ufficiali sul suo rientro e condizioni.

Notizie calcio Napoli – L’attesa cresce tra i tifosi del Napoli per il rientro di Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano che ha lasciato un vuoto in attacco durante la sua assenza. Secondo le ultime notizie, Osimhen potrebbe fare ritorno a Castel Volturno già nelle prossime ore, ma il condizionale rimane d’obbligo in attesa di comunicazioni ufficiali.

Il Corriere del Mezzogiorno ha messo in evidenza l’incertezza che avvolge la situazione: nonostante le previsioni ottimistiche, non ci sono ancora certezze sul giorno esatto del ritorno di Osimhen in Italia. Il giocatore ha beneficiato di un periodo di permesso concesso dalla società per affrontare questioni personali in Nigeria, periodo durante il quale ha seguito un programma di lavoro personalizzato, monitorato dallo staff medico del Napoli.

Tuttavia, i tempi di recupero sembrano essersi allungati. La prudenza regna sovrana per evitare ulteriori contrattempi che potrebbero tenere Osimhen lontano dai campi in un momento cruciale della stagione. Al suo rientro, sono previsti nuovi accertamenti per valutare lo stato del recupero dall’infortunio muscolare subito in nazionale.

L’obiettivo del tecnico Rudi Garcia è chiaro: avere Osimhen a disposizione per la sfida di Champions League contro il Real Madrid il 29 novembre. Una partita che potrebbe essere decisiva per le sorti del Napoli nel gruppo C della competizione.

Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e analisi riguardanti il Napoli, non dimenticate di seguire Napolipiu.com. Condividete questo articolo sui vostri social media e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!