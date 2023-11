Partite 4 giornata Champions: Napoli e le Italiane in Campo – Guida TV e Streaming

Dove guardare le partite della 4ª giornata di Champions League in TV e streaming. Non perderti Napoli e le altre squadre italiane in azione.

Notizie calcio Napoli – La Champions League è tornata, portando con sé l’adrenalina delle notti europee. Per i tifosi del Napoli e degli altri club italiani, la 4ª giornata si preannuncia ricca di emozioni. Ecco una guida completa su dove e come seguire le partite in diretta TV e streaming.

La fase a gironi della Champions League è entrata nel vivo, e le squadre italiane sono chiamate a importanti confronti. Il Napoli, fresco di titolo nazionale, affronterà l’Union Berlino in una partita che promette scintille e sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, martedì 7 novembre alle ore 21:00.

Non solo Napoli, anche Milan, Inter e Lazio saranno protagoniste in questa settimana di coppe europee. I match saranno disponibili su diverse piattaforme, garantendo a tutti i tifosi la possibilità di seguire le gesta delle loro squadre preferite.

CHAMPIONS LEAGUE, LE GARE DI MARTEDÌ 7 NOVEMBRE IN TV E STREAMING

Grazie a Sky, Amazon Prime Video e Mediaset, dunque, sarà possibile seguire la Champions League in diretta TV e streaming.

Borussia Dortmund-Newcastle, ore 18:45 (In TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 254 – In streaming: NOW e Infinity+)

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 254 – NOW e Infinity+) Shahktar-Barcellona, ore 18:45 (In TV: Sky Sport Arena, Sky Sport 255 – In streaming: NOW e Infinity+)

Sky Sport Arena, Sky Sport 255 – NOW e Infinity+) Milan-PSG, ore 21:00 (In TV: Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 – In streaming: NOW e Mediaset Infinity)

ore 21:00 Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 – NOW e Mediaset Infinity) Lazio-Feyenoord , ore 21:00 (In TV: Sky Sport Arena, Sky Sport 253 – In streaming: NOW e Infinity+)

, ore 21:00 Sky Sport Arena, Sky Sport 253 – NOW e Infinity+) Atletico Madrid-Celtic, ore 21:00 (In TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 254 – In streaming: NOW, Infinity+)

Sky Sport Uno, Sky Sport 254 – NOW, Infinity+) Manchester City-Young Boys, ore 21:00 (In TV: Sky Sport 255 – In streaming: NOW, Infinity+)

Sky Sport 255 – NOW, Infinity+) Porto-Anversa, ore 21:00 (In TV: Sky Sport 256 – In streaming: NOW, Infinity+)

Sky Sport 256 – NOW, Infinity+) Stella Rossa-Lipsia, ore 21:00 (In TV: Sky Sport 257 – In streaming: NOW, Infinity+)

CHAMPIONS LEAGUE, LE GARE DEL MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE IN TV E STREAMING

Napoli-Union Berlino , ore 18:45 (In TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 – In streaming: NOW e Infinity+)

, ore 18:45 Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 – NOW e Infinity+) Sociedad-Benfica, ore 18:45 (In TV: Sky Sport Arena, Sky Sport 254 – In streaming: NOW e Infinity+)

Sky Sport Arena, Sky Sport 254 – NOW e Infinity+) Salisburgo-Inter, ore 21:00 (In streaming: esclusiva Prime Video )

ore 21:00 esclusiva Prime Video Real Madrid-Braga, ore 21:00 (In TV: Sky Sport Arena, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 – In streaming: NOW e Infinity+)

Sky Sport Arena, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 – NOW e Infinity+) Arsenal-Siviglia, ore 21:00 (In TV: Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 – In streaming: NOW, Infinity+)

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 – NOW, Infinity+) Bayern-Galatasaray, ore 21:00 (In TV: Sky Sport 254 – In streaming: NOW, Infinity+)

Sky Sport 254 – NOW, Infinity+) Copenhagen-Manchester United, ore 21:00 (In TV: Sky Sport 255 – In streaming: NOW, Infinity+)

Sky Sport 255 – NOW, Infinity+) PSV-Lens, ore 21:00 (In TV: Sky Sport 256 – In streaming: NOW, Infinity+)

