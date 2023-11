Napoli, occasione d’oro in Champions

La squadra di Rudi Garcia può mettere praticamente in cassaforte il passaggio del turno nel girone con una vittoria contro i tedeschi, che vivono un periodo da incubo

Mercoledì pomeriggio alle 18.45 il Napoli torna in campo per la Champions League e ospita i tedeschi dell’Union Berlino al Diego Armando Maradona per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Per la formazione campana si tratta di un’ottima opportunità per confermarsi al secondo posto del raggruppamento dietro al Real Madrid e fare un passo fondamentale per la qualificazione.

Admiralbet, come gli altri bookmaker, considera gli azzurri decisamente favoriti per questa sfida e, inoltre, il sito propone un bonus di benvenuto all’iscrizione analizzato da Sportytrader.

Come arrivano i padroni di casa a questo appuntamento?

La squadra allenata da Rudi Garcia è in netta ripresa dopo un inizio non esaltante e ora è reduce da tre vittorie e un pareggio negli ultimi quattro impegni ufficiali. La squadra è tornata a segnare con frequenza, nonostante l’assenza del bomber nigeriano Victor Osimhen, ma allo stesso tempo ora ha anche maggior equilibrio.

La vittoria per 0-2 nel derby campano contro la Salernitana dimostra i miglioramenti anche in fase difensiva e ha portato al secondo clean sheet consecutivo in trasferta. I partenopei hanno 6 punti nel girone e ancora due partite da giocare in casa, per cui imporsi in questo match vorrebbe dire essere con un piede e mezzo agli ottavi di finale.

Union Berlino in crisi nera

Dall’altra parte c’è un Union Berlino in crisi totale ormai da diversi mesi. La squadra allenata dal tecnico svizzero Urs Fischer è reduce da un’incredibile serie negativa di 12 sconfitte di fila tra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League, e non segna addirittura da 5 match.

La squadra della capitale tedesca appare irriconoscibile rispetto a quella della passata stagione, che era stata capace di piazzarsi tra le prime quattro in campionato e di arrivare agli ottavi di Europa League. A Napoli l’Union verrà per giocarsi il tutto per tutto nella competizione europea e quindi getterà il cuore oltre l’ostacolo, ma le certezze sono davvero poche in questo momento.

All’andata all’Olympiastadion di Berlino il Napoli si è imposto per 0-1 grazie alla rete di Giacomo Raspadori, che sta rimpiazzando alla grande Osimhen in questa fase. L’ex Sassuolo aveva deciso l’incontro di un paio di settimane fa segnando al minuto 65’ sfruttando un assist del solito Khvicha Kvaratskhelia.

Passiamo allora alle probabili formazioni, con i partenopei che partono sempre con Meret tra i pali. Nella linea difensiva potrebbero tornare dal primo minuto il brasiliano Natan e Mario Rui sulla fascia, con Di Lorenzo e Rrahmani a completare il reparto. In mediana con Lobotka e Anguissa ci dovrebbe essere sempre Zielinski, ma occhio alla candidatura di Elmas.

Nel tridente molto probabile la conferma di Politano con Raspadori e Kvaratskhelia. Negli ospiti può giocare Leonardo Bonucci nel terzetto di difesa con Leite e Knoche: l’ex Juventus prenderebbe il posto dell’infortunato Doekhi. In attacco l’ivoriano David Fofana con ai suoi lati Hollerbach e Becker.