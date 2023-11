Peseiro: “Osimhen triste per l’infortunio, ama giocare nel Napoli”

Il ct della Nigeria José Peseiro ha parlato di Victor Osimhen: “È triste per l’infortunio perché giocare nel Napoli è ciò che ama di più.

Notizie calcio Napoli – Il commissario tecnico della Nigeria, José Peseiro, ha parlato di Victor Osimhen ai microfoni di Sportitalia. L’attaccante del Napoli è reduce da un infortunio che lo terrà fuori ancora per qualche settimana.

“Essere arrivato ottavo al mondo e primo in Africa nella votazione del Pallone d’Oro è straordinario – ha dichiarato Peseiro – Parliamo di un ragazzo di 24 anni che ha ancora tanta strada da fare”.

Sull’infortunio subito da Osimhen e il suo stato d’animo, il ct nigeriano ha aggiunto: “Alla luce di tutto quello che ha passato, ha reagito da vero campione. Se lo vedo ancora felice al Napoli? In questo momento è triste perché non può fare quello che ama di più, cioè giocare per la sua squadra, il Napoli“.

“Per le sue capacità, avrà sempre i migliori club del mondo che lo vorranno” ha concluso Peseiro, confermando come Osimhen sia uno dei bomber più ambiti nel panorama calcistico internazionale.

L’attaccante azzurro sta recuperando dall’infortunio rimediato con la maglia della Nigeria e non vede l’ora di tornare a disposizione di Garcia per contribuire al sogno scudetto del Napoli.

