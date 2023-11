De Laurentiis: Il Piano commerciale per il Napoli tra i Top Club

Il piano commerciale di De Laurentiis che punta all’internazionalizzazione del Napoli, con strategie innovative e un nuovo approccio al marketing sportivo.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli si reinventa e punta in alto, con un piano commerciale ambizioso che mira a posizionarlo tra i grandi club a livello internazionale. La Gazzetta dello Sport ha messo sotto la lente d’ingrandimento le strategie innovative adottate dalla società partenopea, che si manifestano già nella nuova maglia da gara per la stagione 2023-24.

Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer del Napoli, è l’architetto di questa trasformazione. Arrivato dal gennaio 2022, ha subito impostato un lavoro di analisi e comprensione profonda dell’identità del club, considerato un “ponte tra la città e i napoletani sparsi nel mondo”. La sua missione è stata quella di “sbloccare” un brand già noto ma che necessitava di un rilancio, soprattutto all’estero.

Il successo sul campo, culminato con la vittoria del titolo, ha agito da catalizzatore per il progetto di internazionalizzazione. “Al fischio finale di Udine, abbiamo visto esultanza da Napoli a New York, da Madrid all’Asia,” racconta Bianchini.

Il Napoli non è solo un club di calcio, ma un simbolo di rinascita e bellezza, che si distacca dall’immagine negativa veicolata da opere come “Gomorra” per abbracciare quella di città rinata, come testimoniato anche dal New York Times.

La strategia commerciale del Napoli si è concretizzata in una serie di mosse audaci: dalla riduzione dei marchi sulla maglia, seguendo la filosofia “less is more” dei grandi club, alla produzione autonoma delle divise, fino alla creazione di un manifesto “New era” che segna un distacco dall’epoca di Maradona.

Il club ha voluto dare spazio ai giovani talenti e a una nuova identità visiva, che valorizza le bellezze della città, come il suggestivo Cimitero delle Fontanelle, sfondo per il lancio della terza maglia.

“Oggi, ogni contenuto del Napoli trasmette questo messaggio,” conclude Bianchini. Il Napoli non è più solo il club di Maradona, ma una realtà dinamica che guarda al futuro, pronta a conquistare il cuore dei tifosi in tutto il mondo.

Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e analisi riguardanti il Napoli, non dimenticate di seguire Napolipiu.com. Condividete questo articolo sui vostri social media e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!