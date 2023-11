Vieri Annuncia: Solo Io su BoboTV, Adani Risponde citando Gomorra

Dopo l’addio di Adani alla BoboTv, botta e risposta via social tra l’opinionista e Vieri con citazioni da Gomorra e Stallone.

Si è conclusa l’esperienza della BoboTv, lo show calcistico ideato da Christian Vieri. Dopo l’annuncio di ieri dell’addio di Lele Adani e degli altri opinionisti, è scattato un botta e risposta via social tra l’ex bomber e l’ex difensore.

Lele Adani, ex difensore e opinionista, ha risposto all’annuncio con una citazione di Ciro Di Marzio dalla serie TV “Gomorra”, pubblicata sulle sue storie di Instagram: ”

“Quando ero piccirillo e stavo in orfanotrofio sai cosa mi dicevano le suore? ‘O terremoto è volere di Dio. Fa bene alla terra. Come quando una persona sta male. Accumula e accumula finché o si libera e sfoga, o muore”.

Una scelta che ha lasciato spazio a diverse interpretazioni da parte del pubblico e degli addetti ai lavori.

Pronta la replica di Vieri, che ha risposto con una citazione da Stallone: “Dalle storture nasce la personalità”.

Insomma, una conclusione tutt’altro che pacifica per lo show calcistico di successo che ha appassionato i tifosi negli ultimi anni. Le diverse vedute tra Vieri e Adani hanno portato alla separazione, con punzecchiature reciproche via social.

D’ora in avanti la BoboTv continuerà solo con Vieri come presenza fissa e un format rivisitato. Mentre Adani, almeno per ora, non ha ancora specificato i suoi progetti per il futuro.

