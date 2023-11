Una giornalista chiede un chiarimento personale a Rudi Garcia: “Deve contare fino a dieci

Dopo una risata inopportuna in conferenza stampa, la giornalista Monica Scozzafava è andata a chiedere spiegazioni a Rudi Garcia, che si è scusato ammettendo di essere nervoso.

Notizie calcio Napoli – Momenti di tensione tra Rudi Garcia e la stampa napoletana. Dopo la vittoria in trasferta del Napoli contro la Salernitana, il tecnico francese ha riso in maniera inopportuna durante la conferenza stampa in risposta ad una domanda della giornalista Monica Scozzafava.

La cronista del Corriere del Mezzogiorno aveva chiesto a Garcia cosa mancasse ancora al Napoli per raggiungere il livello che merita. Il tecnico ha riso per alcuni secondi prima di rispondere, suscitando l’irritazione della Scozzafava.

Finita la conferenza, la giornalista è andata a chiedere spiegazioni personalmente a Garcia: “Quando si lavora non si ride, è una mancanza di rispetto” ha dichiarato successivamente la Scozzafava.

Garcia si è scusato più volte, ammettendo di essere nervoso in questo periodo: “Gli era passato un pensiero in testa, ma non era legato alla mia domanda” ha spiegato la giornalista.

“Il mister è un po’ nervoso, forse è un meccanismo di autodifesa perché si sente sotto pressione, con gli occhi addosso. Deve contare fino a dieci prima di rispondere” ha concluso la Scozzafava.

L’episodio testimonia il difficile rapporto tra Garcia e la piazza di Napoli. Il tecnico francese fatica a trovare feeling con tifosi e stampa in questo suo primo anno all’ombra del Vesuvio.

