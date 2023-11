De Laurentiis a Castel Volturno, Garcia lascia l’allenamento: il retroscena

Retroscena sull’allenamento del Napoli: Garcia ha abbandonato la seduta, De Laurentiis è rimasto fino alla fine sotto la pioggia.

Notizie calcio Napoli – Dopo la vittoria nel derby campano contro la Salernitana, in casa Napoli il clima sembra tutt’altro che sereno. Come riporta il Corriere dello Sport, nell’allenamento di ieri si è consumato un curioso episodio che testimonia la tensione tra Garcia e De Laurentiis.

Garcia Lascia, De Laurentiis Resta

Durante una seduta di allenamento particolarmente piovosa, l’allenatore Rudi Garcia ha dovuto temporaneamente abbandonare il campo per rientrare in sede. Nonostante ciò, il patron azzurro ha deciso di rimanere al fianco dei suoi giocatori, dimostrando ancora una volta il suo ruolo di leader attento e presente.

Il Napoli e la Corsa alla Champions

Questo episodio sottolinea l’importanza del momento per il Napoli, che si trova attualmente in quarta posizione in Serie A, a un solo punto di distacco dal terzo posto occupato dal Milan. La presenza costante di De Laurentiis è un segnale chiaro del suo impegno a mantenere alta la concentrazione della squadra sugli obiettivi stagionali, in particolare la qualificazione alla Champions League.

Un Presidente Sotto la Pioggia

Il quotidiano descrive De Laurentiis come un “uomo solo al comando sotto la pioggia”, una figura di leader irriducibile che non si tira indietro di fronte alle avversità, fisiche o sportive che siano.

Seguite napolipiu.com per ulteriori aggiornamenti sulla crisi Napoli e la gestione Garcia.