Classifica senza errori arbitrali XI giornata: Penalizzato ancora il Napoli

Classifica senza errori arbitrali XI giornata di Serie A 2023-2024. Decisioni controverse per le partite di Napoli e Juventus.

Classifica senza errori arbitrali – Finalmente si è rivisto l’arbitro Colombo. Dopo Sassuolo – Juventus, 4 – 2, alla V giornata, con i bianconeri che a destra e a manca su tutte le reti si erano lamentati per la mancata espulsione di Berardi, Colombo non ha più fischiato in A per oltre un mese.

Prima di essere proposto per Roma – Lecce (XI), il direttore comasco ha fischiato solo un paio di volte in Serie B (Feralpisalò – Spezia all’VIII e Sampdoria – Cosenza alla X). Per errori più evidenti commessi in Napoli – Fiorentina (VIII giornata), pare proprio che non abbia pagato pegno l’arbitro La Penna in campo per dirigere Bologna – Lazio.

Evidentemente un clamoroso rigore non dato e la superiorità numerica (mancata espulsione del portiere viola Terracciano) negata al Napoli sono valutate in maniera diversa dal designatore arbitrale. Ma questo capita al Napoli senza giornali e tivvù. Incredibile quel Napoli che fatica contro la Salernitana e la Juventus con grande personalità a Firenze sul double face del Corriere dello Sport.

Il Napoli destabilizzato dai media e la Juventus esaltata dopo essere stata bombardata (termine utilizzato da Paolo Di Canio) per tutta la partita è lo specchio dell’informazione nostrana.

Scontenta tutti il milanese Sozza a Bergamo, ove non sono mancate le solite proteste nerazzurre ad ogni fischio avverso. Sono tanti i dubbi sul calcio di rigore assegnato all’Inter e resta qualche dubbio anche sulla rete atalantina preceduta dal contrasto tra Lookman e Dimarco. Nel contatto punito col rigore, Darmian scivola ed è già in caduta (ginocchia a terra) quando si scontra con Musso.

Non brilla Chiffi a Firenze soprattutto sul piano disciplinare. Penalizzata la Fiorentina. Sicuramente la plateale e prolungata trattenuta (72’) di Cambiaso ai danni di Nico Gonzalez in area bianconera meritava ben altra attenzione, ma all’appello mancano i provvedimenti per Kostic, Locatelli (addirittura graziato quando si aggrappa a Mandragora in ripartenza) e Cambiaso (autore di ben tre falli appena entrato al 61’). Da rivedere anche la strattonata di Rugani ai danni di Nzola in area juventina.

Classifica senza errori arbitrali XI giornata di Serie A 2023-2024.

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Diff. Inter 28 Inter 26 -2 Juventus 26 Napoli 23 +2 Milan 22 Juventus 21 -5 Napoli 21 Bologna 20 +2 Atalanta 19 Atalanta 19 Bologna 18 Fiorentina 17 Fiorentina 17 Lazio 17 +1 Roma 17 Milan 17 -5 Lazio 16 Monza 16 Monza 16 Roma 16 -1 Frosinone 15 Torino 16 +1 Torino 15 Frosinone 15 Lecce 13 Lecce 14 +1 Genoa 11 Genoa 11 Sassuolo 11 Cagliari 11 +2 Udinese 10 Sassuolo 11 Cagliari 9 Udinese 10 Verona 8 Verona 9 +1 Empoli 7 Empoli 8 +1 Salernitana 4 Salernitana 5 +1

©Riproduzione consentita previa citazione della fonte Napolipiu.com