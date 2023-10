Marcello Chirico Confronta Napoli e Juventus: “Ecco chi è la più forte”

Marcello Chirico, giornalista e tifoso della Juventus, mette a confronto i bianconeri con il Napoli per lo scudetto.

CALCIO NAPOLI. Marcello Chirico, giornalista e tifoso della Juventus, ha confrontato le potenzialità di Napoli e Juventus in una trasmissione televisiva. Secondo Chirico, la squadra di Rudi Garcia ha un vantaggio significativo in termini di rosa e talento, soprattutto nel centrocampo e in attacco.

La Juventus è davvero da scudetto secondo Marcello Chirico?

Nel corso della trasmissione “Il Processo” su 7 Gold, Marcello Chirico ha espresso il suo punto di vista sulle potenzialità di Napoli e Juventus.

Secondo Marcello Chirico, la Juventus ha bisogno che le squadre più attrezzate falliscano per poter vincere lo scudetto.

Secondo l’opinionista, la rosa del Napoli, guidata da Rudi Garcia, è nettamente superiore, soprattutto se si considerano reparti come il centrocampo e l’attacco. Ha citato il “fenomeno” Victor Osimhen come un esempio del talento che la Juventus non ha al momento.

In sintesi, per Chirico, la Juve può sperare di vincere lo scudetto solo se le squadre più forti, come il Napoli, non riescono a concretizzare il loro potenziale.

