Cassano ironico: “Fagioli? È buono da mettere insieme alla pasta”

L’ex calciatore Antonio Cassano ha ironizzato sulle prestazioni di Fagioli, coinvolto anche nella vicenda calcio scommesse.

Nel suo recente intervento alla Bobo TV, l’ex calciatore Antonio Cassano ha fatto una divertente osservazione proprio giocatore della Juventus, Nicolò Fagioli.

Cassano, noto per il suo umorismo, ha risposto all’entusiasmo di Ventola con una battuta: “Sta crescendo? Forse in altezza. È buono da mettere insieme alla pasta, e farci pasta e fagioli”.

Questo commento è seguito a un elogio di Nicola Ventola riguardo all’incremento delle prestazioni dello stesso Fagioli.

Ricordiamo che Nicolò Fagioli è emerso come uno dei protagonisti della vicenda relativa allo scandalo di calcio scommesse. Si stima che Fagioli abbia scommesso oltre un milione di euro in pochi mesi, coinvolgendo anche altri suoi colleghi calciatori per ampliare la rete di scommesse illecite.

Non solo Fagioli, ma anche calciatori di spicco come Zaniolo e Tonali sono stati coinvolti nel caso scommesse. La polizia sta indagando sulle conversazioni via chat di Fagioli con almeno una decina di altri calciatori, alcuni dei quali militano nella Serie A. Al momento, sembra che circa trenta giocatori potrebbero essere implicati nell’indagine.