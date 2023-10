Napoli-Milan, Biglietti in Vendita dal 16 Ottobre: Tutte le info su prezzi e prevendita

I biglietti per la sfida Champions tra Napoli e Milan saranno in vendita dal 16 ottobre. Tutte le info su prezzi e prevendita.

CALCIO NAPOLI. Il conto alla rovescia per la grande sfida tra Napoli e Milan, in programma domenica 29 ottobre 2023 alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona, ha ufficialmente inizio. I tifosi sono già in fermento e l’attesa cresce giorno dopo giorno. I biglietti per questa partita, insieme a quelli per Napoli-Empoli, saranno disponibili a breve, con una prevendita dedicata ai titolari di Fidelity Card.

Il club partenopeo ha annunciato attraverso il suo sito ufficiale che la vendita dei biglietti avrà inizio a partire dalle ore 12:00 di lunedì 16 ottobre 2023. La vendita sarà articolata in due fasi distinte. La prima fase, denominata fase 1, sarà riservata esclusivamente ai titolari di Fidelity Card, offrendo loro un periodo di prevendita dedicato e la possibilità di acquistare i biglietti a un prezzo scontato. La fase 2, invece, rappresenta la vendita libera e sarà aperta a tutti i tifosi, indipendentemente dal possesso o meno della Fidelity Card.

Questa divisione in fasi è stata pensata per premiare la fedeltà dei tifosi più accaniti, garantendo loro una precedenza nell’acquisto e uno sconto speciale. È una grande opportunità per assicurarsi un posto in una delle partite più attese della stagione, con il Napoli che cerca di consolidare la sua posizione e il Milan che non vede l’ora di sfidare i padroni di casa.

La sfida con i rossoneri è particolarmente attesa, non solo per la rivalità storica tra le due squadre, ma anche per l’importanza che potrebbe avere sul proseguimento del campionato. Rudi Garcia, l’allenatore del Napoli, è fiducioso e determinato a portare a casa un risultato positivo, sottolineando l’importanza di un sostegno appassionato da parte dei tifosi.

Napoli-Milan, i prezzi dei biglietti

I prezzi per la partita Napoli vs Milan saranno i seguenti:

Curve Inferiori: 30 euro (Prelazione Fidelity) – 35 euro (Vendita Libera)

Curve Superiori: 45 euro (Prelazione Fidelity) – 50 euro (Vendita Libera)

Distinti Inferiori: 55 euro (Prelazione Fidelity) – 60 euro (Vendita Libera)

Distinti Superiori: 75 euro (Prelazione Fidelity) – 85 euro (Vendita Libera)

Tribuna Nisida: 95 euro (Prelazione Fidelity) – 110 euro (Vendita Libera)

Tribuna Posillipo: 150 euro (Prelazione Fidelity) – 165 euro (Vendita Libera)

Per la gara Napoli-Milan sarà possibile acquistare i biglietti con tariffe dedicate per tutti gli Under14 (tutti i nati dopo il 29 ottobre 2009) e per tutti gli Over 65 (tutti i nati prima del 29 ottobre 1958) nei settori di Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo. Di seguito i prezzi: