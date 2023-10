Calcioscommesse, De Magistris: “Lo scudetto del Napoli è quello dell’onestà”

L’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris commenta lo scandalo calcioscommesse elogiando la vittoria pulita dello scudetto da parte del Napoli.

Notizie calcio Napoli. Intervenuto a Radio Punto Nuovo, l‘ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha commentato lo scandalo calcioscommesse che ha travolto la Serie A, elogiando la vittoria dello scudetto da parte del Napoli:

“Il calcioscommesse resta una piaga, ma lo scudetto del Napoli acquista ancora più valore: è stato lo scudetto dell’onestà a tutti gli effetti. Lo sport e l’illegalità dovrebbero essere agli antipodi, ma non vedo da parte delle istituzioni sportive di affrontare questo tema una volta e per tutte. Ora occorrono sanzioni pesantissime e squalifiche esemplari. I punti di penalizzazioni e le multe non possono essere ritenute abbastanza. Radiare e determinare la non idoneità di qualche colpevole dovrebbe essere alla base. La Giustizia Sportiva non è spesso autonoma e indipendente, è una situazione peggiore rispetto alla Giustizia Ordinaria. Dovrebbero essere organi non permeabili da chi detiene il potere economico nel calcio.

Secondo De Magistris servono sanzioni esemplari per debellare il problema: “La Giustizia Sportiva non è autonoma, dovrebbe essere impermeabile al potere economico“.

De Magistris ha poi analizzato il difficile momento del Napoli con Garcia, ritenendo che il presidente stia gestendo male la situazione. Ma la rosa resta la più forte del campionato.

Infine sulla possibilità di Euro 2032 al Maradona, l’ex sindaco crede non sarà un problema la pista d’atletica, grazie ai lavori fatti durante la sua amministrazione.