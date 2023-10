Pistocchi: “Baggio unico che può salvare il calcio dallo scandalo scommesse. Sapete cosa diceva Maradona?””

Maurizio Pistocchi invoca Roberto Baggio come nuovo presidente FIGC per risollevare il calcio travolto dallo scandalo calcioscommesse.

Maurizio Pistocchi è intervenuto duramente via Twitter sul nuovo scandalo calcioscommesse che ha travolto la Serie A. Il giornalista sportivo cita Maradona, che diceva che il pallone non si sporca, e attacca i vari dirigenti radiati e giornalisti collusi che continuano ad operare nel calcio come se nulla fosse.

Secondo Pistocchi l’unico che può salvare il calcio italiano da questa situazione è Roberto Baggio: “Il vero sconfitto è l’amore per il calcio, per questo se ne devono andare. Tutti. Prima che sia troppo tardi. Baggio presidente della FIGC”.

“Dirigenti radiati, tesserati squalificati e giornalisti collusi continuano a parlare e vivere di calcio, senza vergognarsi. Il vero sconfitto di questa squallida, brutta storia è il tifoso, che fa centinaia i chilometri per seguire la sua squadra, acquista i giornali, si abbona alle pay tv. Il vero sconfitto è l’amore per il calcio, Per questo se ne devono andare. Tutti. Prima che sia troppo tardi. Roberto Baggio presidente della FIGC”.

Un appello accorato da parte di Pistocchi, che invoca l’ex fuoriclasse azzurro come nuovo numero uno della Federcalcio per ripulire il movimento dagli scandali e ridare credibilità e serietà al mondo del pallone, minato da troppe ombre.