Baggio tuona contro il calcioscommesse citando Maradona: Parole da applausi

Ospite della grande inaugurazione del Festival dello Sport 2023, Roberto Baggio, ha commentato lo scandalo calcioscommesse che ha colpito il calcio italiano:



“Dal momento in cui ho sentito per la prima volta parlare di questo ennesimo scandalo, provo un malessere, un senso di disagio. È lo stesso che avevo già provato in passato, quasi come se mi sentissi in parte responsabile per la mia passione, l’ amore per il calcio.

Maradona diceva che il pallone non si sporca. Noi, invece, l’abbiamo sporcato e continuiamo a sporcarlo, come se quello che succede oggi non fosse già successo: dirigenti radiati, tesserati squalificati e giornalisti collusi continuano a parlare e vivere di calcio, senza vergognarsi”.

La leggenda del calcio italiano, ha poi aggiunto: “Il vero sconfitto di questa squallida, brutta storia è il tifoso, che fa centinaia di km per seguire la sua squadra, acquista i giornali, si abbona alle pay tv. Il vero sconfitto è l’amore per il calcio, Per questo se ne devono andare. Tutti . Prima che sia troppo tardi”.

Le parole di Roberto Baggio suonano come un campanello d’allarme per il calcio italiano e internazionale. Baggio, citando Maradona, ci ricorda che il calcio è un gioco d’amore e passione che non dovrebbe essere compromesso da scandali e corruzione. È un richiamo all’azione per tutti coloro che sono coinvolti nel mondo del calcio a prendere misure decisive per ripristinare l’integrità e la passione nel bellissimo gioco.